Altın piyasası da gerildi. Gram ve çeyrek kendi yönünü çiziyor

ZEW Güven Endeksi Euro Bölgesi ve Almanya’da ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bir önceki ay eksi 8,9 olan güven endeksi bu ay beklentileri aşarak 2,3’e yükseldi. Beklentiler bu dönemde güven endeksinin eksi 8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi açıklandı. Veriler enflasyonist baskının devam ettiğine yönelik düşünceleri pekiştirdi. Avrupa Borsaları ise dün düşüşle açılırken karışık bir seyir ile günü sonlandırdı.

Doların bant hareketi

Dün para birimleri karşısında karışık seyreden dolar, Türk Lirası karşısında pozitif ayrışmasını sürdürdü. Kur 27,86TL seviyesinde güne başladıktan sonra 27,94TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dolar bu sabah itibarıyla 28.00 lira olarak işlem görürken serbest piyasa uzmanları doların psikolojik sınıra ulaştığını hatırlattılar.

Ons periyodu

Ons altın dün 1920 dolar seviyesinde 50 günlük ortalamasının da üzerinde bir fiyatlama ile güne başlarken ABD’den gelen perakende satışlar verisi ile birlikte geri çekilmeler gözlendi. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda 1950 dolar ve üstünde 1960 ile 1965 dolar seviyeleri direnç bölgesi olarak tanımlanıyor.

Psikolojik sınır aşıldı mı?

Gram altın cephesinde ise durum şöyle: Öncelikle gram ve ons altında psikolojik sınırların aşılıp aşılmaması yine uluslararası tırmanan gerilime bağlı. İsrail'in Filistin'e yönelik 500 sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısı bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda. Gram altın şu sıralarda 1745'ten fiyatlanıyor. Gram altının bugünkü yükselişinde dış konjonktür etkili oldu. Çeyrek altın da 2861'den işlem görmeye devam ediyor. Peki bu noktada küçük yatırımcı ne yönde hareket etmeli?

Serbest piyasa uzmanlarına göre; öncelikle zorunlu durum olmadıkça bu fiyatlamalarda eldekini bozdurmamak gerekiyor. Alım için bu seviyelerde de alım yapılabilir. Keza konjonktür altında yukarı yönlü fiyatlamalara açık. Burada orta ve uzun vadeli düşünceyle alımda bulunmak önemli. Altından kısa vadeli al-sat mantığı ile hareket etme durumunda kırılımlar yaşayabilirsiniz.

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Gram altın alımında 1700 minimum alım bandı. Çeyrekte ise 2800 minimum alım bandı olarak öne çıkarken bu seviyelere gelmesini beklemek de uzun süre alabilir.

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