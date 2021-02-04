Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 420,18 liradan alınıyor, 420,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 678,00 liradan alınıyor, 693,00 liradan satılıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 420,18 liradan alınıyor, 420,27 liradan satılıyor.

Güncel altın fiyatları

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Uzmanlar, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.