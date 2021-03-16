Altın ne kadar olacak? Gram altın, çeyrek altın kaç para olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten, altın alsam mı, altın satsam mı? Gram altın ne kadar olur, çeyrek altın düşer mi çıkar mı? sorularını bir hayli soran yatırımcaya yönelik altın tüyoları geldi.

Altın bu hafta kaç lira olur?

Altının ons fiyatının 1720 doların üzerinde haftayı tamamlamasının yükselişlerin devamı için önemli olduğunun altını çizen İslam Memiş, "Altının ons fiyatının 1740-1760 dolara kadar tepki yükselişlerini devam ettirebileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Altın en kadar olacak?

Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş, önümüzdeki dönemde altının ne kadar olacağı, altın düşecek mi, çıkacak mı? sorusuna şu şekilde cevap verdi:Altının gram fiyatında 397 lira seviyesin, gümüşün gramında 5.75 lira seviyesi gibi dip seviyeler test edildikten sonra; Artık orta vadede yani yaz aylarına kadar 500 liranın üzerinde bir fiyatlama mümkün olacaktır. Gümüşün gram fiyatında 10 lira üzerinde bir fiyatlama görmek mümkün olacaktır.”