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Ekonomi Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?
Ekonomi

Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Hafta sonu çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? 2 Mayıs 2021 son dakika altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-05-02 18:18:00 -
Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları 2 Mayıs 2021 Pazar günü gram ve çeyrek altında son durumu gösterdi. Dolar kuru ve ons altınla paralel olarak değişimler yaşanan altında haftanın son gününde önemli bir değişim yaşanmadı.

Gram altın kaç TL oldu?

Gram altın fiyatları haftayı yukarı yönlü seyirle kapattı. Bugün de piyasalar kapalı olduğu için işlemler dün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Buna göre gram atlın 467 lira alış ve 473 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları 1 Mayıs Cumartesi yani bugün tıpkı gram altın fiyatları gibi dün ki kapanış değerleri üzeerinden işlem görüyor. Buna göre çeyrek altın 752 lira alış ve 769 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kritik 3 bin lira eşiğinde yer alan cumhuriyet altını ise 2 Mayıs 2021 Pazar günü 3 bin liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 3 bin 104 TL olarak belirlendi.

Altının yeni haftaya hangi seviyede başlayacağı ise 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte netlik kazanmış olacak.

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