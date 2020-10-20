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Ekonomi Altın ne kadar gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları

Altın fiyatları son durum. Altın ne kadar gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hem altına yatırım yapan ya da yapacaklar hem de düğün ve nişan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Altın güne nasıl başladı? Altın düştü mü, yükseldi mi? Kapalıçarşı'da çeyrek altın 783 lira, gram altını da 482,93 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:17:00 - 2020-10-20 10:17:59
Altın ne kadar gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları

Petrol fiyatlarındaki hareketlenmeler, dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artışlar nedeniyle altın fiyatları üzerinde bir baksının oluşması nedeniyle altın fiyatlarda aşağı ve yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu. Peki altın güne nasıl başladı? Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç para? İşte altın fiyatları.

Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 483,93 lira seviyelerinde işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 482,31 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.02 hareketle başladı.

Çeyrek altın alış 783,10 TL olurken çeyrek altın satış 791,10 TL. Altın ons fiyatı alış 1.900,81, satış 1,901,22 TL. 22 ayar bilezik alış 440,00 TL,  satış 441,70 TL, Cumhuriyet altını alış 3.132,60 TL satış 3.152,20 TL. Yarım altın alış 1.566,30 TL satış 1.582,20 TL

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