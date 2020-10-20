Altın fiyatları son durum. Altın ne kadar gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hem altına yatırım yapan ya da yapacaklar hem de düğün ve nişan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Altın güne nasıl başladı? Altın düştü mü, yükseldi mi? Kapalıçarşı'da çeyrek altın 783 lira, gram altını da 482,93 liradan satılıyor.