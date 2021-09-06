Altın ne kadar gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar 6 Eylül Pazartesi altın kaç para?
Altın fiyatları ne durumda? Altın indi mi çıktı mı? 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye salgında normalleşmeye girdi. Bu süreçte düğün, nişan ve nikah işlemleri artık serbest oldu. Düğün yapacaklar da altın alımlarına başladı. Uzun zamandır düşüşte olan altın fiyatlarında son durum da merak ediliyor. Vatandaş 6 Eylül altın fiyatları ne durumda? Bugün gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç para oldu? gibi soruları sormakta. Uzmanlar elinde altını olanların beklemeye koyulmalarını bu sürecin atlatılıp altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini ön görmekte. İşte 6 Eylül altın fiyatları…
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Eylül 2021 soruları altına yatırım yapan ya da yapacaklarca merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Gram altın, alış 487,20 TL, satış 487,26 TL’den işlem görmekte. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı 779,04 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı 796,20 TL'den işlem gördüğü görülmekte.
GRAM ALTIN FİYATI
485,38
487,65
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,20
487,26
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.827,25
1.827,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
779,04
796,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.118,05
3.176,95
YARIM ALTIN FİYATI
1.554,15
1.593,35
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.118,05
3.176,95
ATA ALTIN FİYATI
3.200,00
3.254,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
266,86
320,56
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
439,35
460,34