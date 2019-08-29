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Altın madalya rekorla geldi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün paletli yüzme branşındaki Milli Takım Sporcusu Tuğcan Kaytar, 2019 Akdeniz Plaj Oyunları’nda rekorlar kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Altın madalya rekorla geldi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün paletli yüzme branşındaki Milli Takım Sporcusu Tuğcan Kaytar, 2019 Akdeniz Plaj Oyunları’nda rekorlar kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli Sporcu Tuğcan Kaytar, bu başarısıyla kısa bir süre önce Mısır’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarıları perçinledi.


Dünya Su Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)16. Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda büyük başarılara imza atarak 3 kez ödül kürsüsü heyecanı yaşayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Tuğcan Kaytar, 25-31 Ağustos tarihlerinde Yunanistan’ın Patras kentinde ikincisi düzenlenen 2019 Akdeniz Plaj Oyunları’nda Gaziantep ve Türkiye’yi gururlandıran başarılar elde etmeyi sürdürüyor. 26 ülkeden bin 200 sporcunun katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Tuğcan Kaytar, 100 metre su üstü disiplininde 36.22’lik derecesiyle Akdeniz Plaj Oyunları’nın ‘Gençler’ rekorunun yeni sahibi oldu.200 metre su üstü disiplininde ise kulvarlardaki birbirinden zorlu rakipleri karşısında 01.22.49’luk derecesiyle ‘Gençler ve Büyükler’ rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.


Genç sporcumuzdan büyük başarılar


Mili Sporcu Tuğcan Kaytar’ın elde ettiği başarılar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ay-yıldızlı sporcu Kaytar’ın genç yaşına rağmen açık yaş kategorisinde kendisinden yaşça büyük ve tecrübeli sporcular karşısında önemli başarılara imza attığını söyledi.Fadıloğlu, konu ile ilgili açıklamasında, “Milli Sporcumuz Tuğcan Kaytar’ın gerek Mısır’daki Dünya Şampiyonası’nda gerekse Yunanistan’da düzenlenen 2019 Akdeniz Plaj Oyunları’nda elde ettiği başarılar bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Madalyaların rekorlarla gelmesi, bunun yanı sıra 2002 doğumlu sporcumuzun kendisinden yaşça büyük ve müsabaka tecrübesi daha fazla olan sporcular karşında bu başarıları elde etmesi mutluluğumuzu arttırdı. Dünya Şampiyonası’nın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken sporcumuzun ülke ve iklim değişikliklerine rağmen kısa mesafe disiplinlerinde rekorlara imza atması büyük bir ekibin başarısı. Milligururların yaşanmasında emeği geçen tüm antrenör arkadaşlarımızı, Alleben Yüzme Havuzu ailemizi, sporcumuzu,sporcumuzun kıymetli velilerini kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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