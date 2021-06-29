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Gündem Altın keşfi Bilecik'i heyecanlandırdı! Dev yatırım geliyor
Gündem

Altın keşfi Bilecik'i heyecanlandırdı! Dev yatırım geliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen 6 milyar dolarlık altın için çalışmalar başladı. 2022 yılında ilk altın dökme işlemi yapılacak. Bölgeye 450 milyon dolarlık bir yatırım yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 11:53:00 -
Altın keşfi Bilecik'i heyecanlandırdı! Dev yatırım geliyor

Söğüt Altın Madeni Projesi'nde hedefin 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek olduğu açıklanırken, 450 milyon dolarlık bir yatırımın öngörüldüğü ifade edildi.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedefliyor.

Söğüt-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Sırhoca köyündeki GÜBRETAŞ'a ait sahada altın kaynağının Söğüt Altın Madeni Projesi kapsamında ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Söğüt ilçesindeki sahaya ilave yatırımlar gerçekleştireceklerini belirtti.

Maden sahasındaki ÇED raporu ve diğer çalışmaların devam ettiğini, bölgede üç fazlı bir çalışma yapılacağını belirten Poyraz, "Çünkü orada tek bir maden yok. Hem oksitli hem de sülfürlü iki farklı maden türü var. Bu farklı maden türlerine yönelik iki farklı iç içe geçmiş kompleks bir yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

450 milyonluk bir yatırım

Poyraz, madeni bir an önce işletmeye almak için çalıştıklarını vurgulayarak "Şu anda makine ekipman ve siparişlerini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekonomisi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." diye konuştu.

Poyraz, "GÜBRETAŞ maden yatırımları olarak da bundan sonraki dönemlerde Söğüt ve dışındaki diğer sahalarda da inşallah çalışmalara gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Yorumlar

Dogus

Altın çıksa ne olacak millete bir faydası olmaz zengine iş birlikci purjuvaya cunta saray düzenine yarar asalik şerefsiz düzen adeta kendi vatan dasiyla savaşıyor aç birakiyor ıssız bırakıyor ıssız aç üretiyor torpilin dayın var da işte var as da yoksa aç sin issizsin sefaletsin
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