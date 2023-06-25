Altın kalpli çocuklara uzanan altın eller

Proje doğrultusunda bugüne kadar Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Osmaniye gibi depremden etkilenen şehirlerde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Son olarak Hatay’daki konteyner kentlerdeki çocuklarla bir araya gelen geleneksel el sanatları ustaları ebru ve folklorik bebek yapımıyla ilgili atölye çalışmaları yaptı.

Amaç afetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek

Altın ellerin altın kalplerle buluştuğu, ustaların öğretip çocukların deneyimlediği etkinlikte çocuklara, yapboz, ebru ve boyama seti hediye edildi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, deprem bölgesinde düzenledikleri projelerle yaşanan afetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeyi ve çocuklara psikolojik destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bugüne dek binlerce çocuğa ulaştıklarını aktaran İbiş, etkinliklerin yıl içinde genişletilip zenginleştirilerek devam edeceğini aktardı.