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Ekonomi Altın için son tahmin geldi! “Her an dikkatli olunmalı”
Ekonomi

Altın için son tahmin geldi! “Her an dikkatli olunmalı”

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından sürekli araştırılırken, altın fiyat tahminleri de merak ediliyor. Son altın fiyat tahmini ise ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, altın yatırımcısının her an dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:31:00 -
Altın için son tahmin geldi! “Her an dikkatli olunmalı”

Altın fiyatları düşecek mi, sorusu altın yatırımcısı tarafından sürekli merak edilen bir konu haline geldi. Altın fiyat tahminleri de son aylarda önemli gündem malzemelerinden biri oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları endişelendirirken, ekonomistlerden de konuya dair yorumlar geliyor. Altın fiyatlarına dair ekonomist Selçuk Geçer yeni bir değerlendirmede bulundu.

altın fiyat tahmin

"Her an dikkatli olunmalı"

Ons altın hakkında bir değerlendirme yapan Selçuk Geçer, “Ons altın geçtiğimiz hafta 1.769 dolardan kapandı. 1.770 doların kıyısında olan altın için umutsuz olmaya gerek yok. 1.760 dolar ile 1.770 dolar arasında kalan ons altın için yükseliş ibresi 1.800 dolar ve üzeridir. Sonraki aşamada ise 2.000 dolara giden bir ons altın göreceğiz. Piyasalarda paranın çoğalması ve hisse senedi ve kripto para piyasası gibi alanların çok pahalı olması nedeniyle altın fiyatlarının çok daha cazibeli olduğunu bize gösteriyor. Bu da altına olan talebin artacağını anlamına geliyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yukarıya doğru çok sert hareketler görebiliriz. Her an dikkatli olunmalı.” dedi.

altın fiyatları düşecek mi

Gram altın fiyatları tahmini

Ekonomist Selçuk geçer gram altının yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Gram altın fiyatlarında da yükselişler devam edecek. Hem dolar kurunun yükselişi hem de ons altının yükselişi gram altının kısa sürede ciddi bir kazanç sağlamasına neden olacak. Hızlı bir şekilde 540 TL seviyesine çıkan bir gram altın takip edeceğiz. 2021 yılı içerisinde biz muhtemelen 700 TL ile 1.000 TL arasında değişen bir gram altın takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Altın piyasasındaki beklentilerson dakika altın fiyatları

Emlak365'teki habere göre, altın piyasasında yaşanacak gelişmelere dair beklentilerini açıklayan Selçuk Geçer, “Kripto para piyasaları cazibelerini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Çok büyük bir karlılık vardı. Yatırımcılar ciddi kaznaçlar elde ettiler. Doğru zamanda doğru hamleleri yapanlar kripto para piyasalarında varlıklarını katladılar. O karlar realize edilmeye başlandı. Yine hisse senedi piyasalarından da çıkışlar meydana gelmeye başladı. Bu piyasalardan çıkan para kendisine yeni bir liman arayacak. Bu yeni liman ucuz bir liman olmak zorunda. Daha az kar edilmiş bir liman olmalı ki kazanç pozisyonu verebilsin. O liman da her dönemin güvenli limanı olan altın olacak. Altın fiyatlarında bu talep yönelmesiyle çok ciddi sıçramalar görebiliriz.” şeklinde konuştu.

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