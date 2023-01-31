Altın için şaşırtan tahmin: 5 bin dolara çıkacak!

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında Dahilde İşlem Rejimi’nin (DİR) kaldırılması, ticaretin kayıt altına alınması gibi bazı düzenlemelerin hayata geçmesi ile mücevher sektörünün cari açığın kapanmasına çok daha büyük katkı vereceğini söyledi.

Türk ihracatının en katma değerli sektörlerinden olan mücevher, fabrika ayarlarına dönmek istiyor. Dünya'da yer alan habere göre, Mücevher ihracatçıları Birlik Başkanı Burak Yakın, “Dış ticaret dengesine baktığınız zaman yaklaşık 900 milyon ithalat, 6 milyar dolar ihracat yapıyoruz.

Yolcu beraberi ihracatı da kattığınız zaman ihracatımız ithalatımızın 8 katı. Tabi biz ihracatı daha da artırmak istiyoruz. Burada iki nokta var, ihraç ettiğimiz ürün miktarını arttırmak ve bir de nitelik olarak arttırmak. Yani katma değerli ürün, Marka değerimizi yükseltmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de kuyum üreticisi firma sayısının 6000, ancak aktif ihracatçı firma sayısının ise 1250 civarında olduğunu belirten Yakın, “Biz bu sayıyı 3-4 bin seviyelerine çıkartmalıyız. Bu amaçla eğitimler veriyoruz, atölyelerimize danışmanlık yapıyoruz, Kuyumcukent’te info merkezi açtık, sektöre verdiğimiz vaadlerden biri hariç tamamını yaşama geçirdik.

DIR kapsamında getirilen 20 kilo altın sınırının 40 kiloya çıkarılması için imzalar atıldı, ancak henüz yürürlüğe girmedi. Bu düzenlemeyi sektör sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

2023 yılı için koydukları 7 milyar dolar ihracat hedefinin mevcut durum dahilinde belirlendiğini aktaran Yakın, “Hedefimiz çok daha yüksek. Montür üreticilerimiz dünyada liderliğe oynuyor. Dolayısıyla gerekli adımları atabilirsek birkaç yıl içinde çift haneli rakamlara ulaşmamız mümkün” diye konuştu.

Altın 5 bin doları da görecek Türkiye’nin son yıllarda yaptığı altın ithalatına dikkat çeken Yakın, “Altın 1100, 1200, 1400 dolardan aldık. Bugün 2000 dolar seviyesinde. Altın fiyatlarında 5 bin doları da göreceğiz. 1 yıllık altında 3 milyar dolar kar var. Altın Türkiye’nin toplam zenginleşmesidir” dedi.