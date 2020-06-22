Altın için 'panik' uyarısı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Takvim'in haberine göre; analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerini belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.