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Ekonomi Altın için dikkat! Yarın kritik gün
Ekonomi

Altın için dikkat! Yarın kritik gün

Yön bulmakta meşakkat çeken altın fiyatlarında kritik günün yarın olduğu bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:59:00 -
Altın için dikkat! Yarın kritik gün

Koronavirüs pandemisi nedeniyle güvenli liman olan altında rekor üstüne rekor gelmişti. Rusya'nın aşıyı bulduğunu açıklamasının ardından ise düşüş yaşayan altın fiyatlarında yeni gelişmeler heyecanla bekleniyor.

Altın için kriti günün ise yarın olduğu bildiriliyor. Yarın FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmanın altına destek olacağı ümit ediliyor.

Altın için heyecanlandıran açıklama: Yeni zirveler görmeye devam edeceğiz

Öte yandan yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk olan Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Memiş, emtia piyasalarındaki fiyatlamalarda her geçen gün artışın süreceğini, altın fiyatlrında değer artışının her sene olduğu gibi devam edeceğini belirtti.

Beklentilerin kısa vadeli ve orta ile uzun vadeli olarak birbirinden ayrı tutmanın lüzumluluğuna işaret eden uzman isim, bu süreçte emtia piyasalarındaki dalgalanmaların Merkez Bankalarının düşük faiz politikalarının, koronavirüs salgınıyla alakalı ekonomilerin tahribata uğramış olmasının, güvenli liman taleplerini de arttırmaya devam ettiğini ifade etti.

Memiş, altın fiyatlarında uzun vadede yeni zirveler görülmeye devam edileceği değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs aşısı bulunursa ne olur?

Memiş, Kovid-19 aşısının bulunması halinde emtia fiyatlarında sert düşüşler görüleceğini, ama bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirtti.

Koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağı belli olmadığı için, o günkü düşüşlerde kimin kısmetine ne gelirse, onu yaşayacağını bildiren İslam Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu, dolayısıyla ihtiyaç olmadığı durumlarda asla satılmaması gerektiğini ifade etti.

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