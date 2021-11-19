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Ekonomi Altın için dikkat çeken iddia: Fırsat yakalandı
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: Fırsat yakalandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, şu anda ev ve araba almak isteyenlerin artan altın fiyatları sebebi ile fırsat yakaladıklarını ve bu fırsatı değerlendirmek için altınlarını satabileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 20:50:00 -
Altın için dikkat çeken iddia: Fırsat yakalandı

Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından altını olanlar 'Altın fiyatları artmaya devam edecek mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor... Peki altın bozdurulmalı mı?

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altın fiyatları ile ilgili iddialarını açıkladı.

Doların yaşadığı yükselişin altın fiyatları için yükselişi tetiklediğini ifade eden Öner, yükselen altın fiyatlarının birçok kişinin alım gücünü düşürdüğünü fakat bazı kişiler için ise satış fırsatı verdiğini iddia etti.

emlak365.com'un haberine göre; Öner, şu anda ev ve araba almak isteyenlerin artan altın fiyatları sebebi ile fırsat yakaladıklarını ve bu fırsatı değerlendirmek için altınlarını satabileceğini öne sürdü.

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