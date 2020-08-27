Altın için çılgın rakam!

Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gram altın şu sıralar 458 TL seviyesinden işlem görse de genel kanı kısa zaman içinde yükselişe geçeceği yönünde.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, altınla ilgili son durum ve sonrasına yönelik çarpıcı sözler sarf etti.

"İkinci dalga altını tetikleyecek"

Aşı söylentileri ve ekonomideki verilerin düzelmesiyle altın fiyatlarında gerileme olduğunu belirten Çakmacı, ikinci dalganın tüm ülkelerde devam etmesiyle altının yükselişe devam edeceğini söyledi. Altında günü birlik yatırımı kimsenin düşünmemesi gerektiğini ifade eden Çakmacı, "Altına yatırım, uzun vadede olan ve günlük yatırım yapılacak bir şey değildir. Özellikle 6 aylık veya bir yıllık bir süreçte altın yatırımı, her zaman yatırımcısına kazandırmıştır" dedi.

"600'lü rakamlar söylenmeye başladı"

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların daha çok gram altına yöneldiğini söyleyen Çakmacı, altın rakamlarının önceki seviyesini geçeceğini belirterek "600'lü rakamlar söylenmeye başlandı" dedi.