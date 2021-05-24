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Ekonomi Altın için bomba tahmin geldi: 3-5 sene bekleyin demiyorum...
Ekonomi

Altın için bomba tahmin geldi: 3-5 sene bekleyin demiyorum...

Altın fiyatlarında normal seyir devam ederken piyasalar FED Toplantısı'na odaklandı. Uzman isimler altının seyrine ilişkin önemli tahminlerde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:43:00 -
Altın için bomba tahmin geldi: 3-5 sene bekleyin demiyorum...

Yatırımcıların altın fiyatlarına odaklanmasıyla ons altın yeni haftaya 4 ayın zirvesinde yatay bir seyirle başlarken gram altın 510 TL sınırında bulunuyor. Fiyatlardaki yükselişte Bitcoin'deki düşüşün de etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Bu süreçte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Youtube hesabından konuşan Hatice Kolçak, 'Altında bir boğa sezonunu mu açıyoruz?' sorusuna cevap verdi.

İşte Hatice Kolçak'ın açıklamaları:

Piyasalar altında bir boğa sezonunu mu açıyoruz? Konusuna odaklandı. Ons altın geçen haftayı iyi kapattı. Neden boğa bekliyoruz? Neden boğa sezonuna odaklandık? Buna cevap vereceğiz. Altın fonlarından geçen senenin Ağustos ayında ayrılmalar başlamıştı. Mayıs ayı ile beraber borsa yatırım fonlarına bir giriş var. Öncelikle bu seviyeye biz nasıl geldik? Bitcoin paralarının kafalarını ezdiler. Çin de fişi çekmeye devam ediyor. Ne zaman bitcoinden çıkış olsa altın yükseliyor. 2019’daki veri bunu gösteriyor. 2020’de altının yükseldiği zamanlarda bitcoin düşüş yaşadı. Altına dayalı borsa yatırım fonlarında da bir çıkış var. Bunlar ons altını yukarı götürecek bir detay. Altının ons fiyatının 1900’ü görmesi eli kulağında duruyor. Bundan sonra yol artık yukarı olacaktır. Bu hafta 27-28 Mayıs’ta FED toplantısı var. Faiz artışı mümkün görünmüyor. Bazı arkadaşlar bize tam rakam ver diyor. Ben tam rakam vermenin saçma olduğunu düşünüyorum. Altınla ilgili yukarı götürecek bir çok olay sıraladım.

"600 lira olur"

Gram altın 600 olur mu olur ama tarih sormayın. 3 sene 5 sene bekleyin demiyorum. Belki yazın, belki birkaç ay sonra görür. Ama 600’ü görür mü görür diyorum.

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