'Altın için 8 bin dolar' tahmini yapan Artuğ Çetin'den yeni açıklama! Altın o tarihte çok fena patlayacak

Dolar kuru ve ons bazındaki artıştan etkilenen gram altın fiyatları 1250 liranın üstüne çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Artuğ Çetini 2028 yılını işaret etti.

Bahar Feyzan'ın Youtube kanalında konuşan ekonomist Artuğ Çetin, geçtiğimiz günlerde ons altın için 8 bin dolar tahmini yapmıştı.

Artuğ Çetin bu kez 'Yeni para birimine geçişin arifesindeyiz' diyerek altın için yeni öngörüler yaptı.

İşte o tahminler:

Bankalar batıyor ve burada verilen mesaj ne? Masada anlaşmaya çalışalım. Anlaşamazsak bu işin sonu kötü. Savaşlar ve buhranlar... Ben trend analizi yaparım. Süreç şu an değişime girmek zorunda. Dolar altına karşı 50-60 yıldır inanılmaz bir şekilde değer kaybediyor. 1975'lerden bu yana Merkez Bankaları'nın en çok altın alımı yapmaya başladığı bir dönemdeyiz. Adamlar kendi bastığı paralara kendileri inanmamaya başladı. Merkez Bankası tarihi alım hamlelerini yapıyor. Ufacık bir bankanın sallanması altın fiyatlarını bakın nasıl etkiledi. 2028 yılından itibaren altın gidecek. Para değişimlerinin öncesinde bazı sinyaller vardır. Bunlardan bir tanesi olan yüksek enflasyon resmen gerçekleşti. Dünya yeni bir para biriminin arifesindedir. Önümüzde 10-15 yıllık bir enflasyon süreci var.

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