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Altın haftaya nasıl başladı?

Altın haftanın ilk iş gününe yükselişle başlayarak gram fiyatı 258,1 seviyesine ulaştı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
Altın haftaya nasıl başladı?

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 azalışla 252,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazancıyla 258,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını da 1.726 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun gram altının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Memiş, ağustos ayında yatırımcısına yüzde 31 getiri sağlayan altının gram fiyatının, eylül ayında da yatırımcısına kazandırmaya devam etmesini beklediklerini ifade ederek, kar realizasyonu için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatının eylülde 280-290 lira aralığını test edebileceğini söyleyen Memiş, bu hafta Avro Bölgesi büyüme ile ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, bugün ise yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
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