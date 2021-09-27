Altın haftaya hızlı başladı! Uzmanlardan uyarı geldi

Ons altın yeni haftaya yükseliş ile başladı. En yüksek 1760 doları gören ons altın 1758 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise 500 TL'nin üzerine çıktı.

Geride kalan haftada Fed kararı onrası dalglı bir seyir izleyen ons Altın yeni haftaya yükseliş ile başladı. En düşük 1748 dolar olan Ons Altın en yüksek ise 1760 doları gördü. Ons altın 08.05 itibarıyla 1758 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar ons altın tarafında baskının devam etiğini belirtirken yapılan analizde şu ifadelere yer verdi:

2075’den gelen turuncu ile renklendirdiğimiz downtrend çizgisi altında hali hazırda baskı devam ederken, geçtiğimiz haftalarda 1790 seviyesinin altına inip ara uptrendi kırması baskıyı hızlandırdı. Bundan sonraki süreçte haftalık bazda 1745 seviyesi önemli bir destek alanı olacaktır ve kırılırsa 1725 ile 1682 seviyeleri gündeme gelebilir.

Yeni haftaya tepki ile başladı ancak tepki oldukça zayıf. Olası tepkilerde 1762 ilk ara direnç olurken, yukarıda 1790 seviyesini haftalık ana direnç olarak izleyebiliriz.

Direnç noktaları

Geri çekilmelerde 1746 dolar seviyesinin aşağı kırılma durumunda ise 1724 dolar bandının ana destek seviyesi olarak takip edildiğini belirten uzmanlar, alımların devam etmesi durumunda ise 1767 doların ara direnç, 1782 doların ana direnç olduğunu belirtiyor.

Gram altın

Gram altında geçen haftasının son gününde başlayan yükseliş sürüyor. Cuma günü 499 TL'den kapanışı yapan Gram Altın fiyatları bugün 500 TL sınırını aşarak 501 TL bandına yerleşti.