Altın fiyatlarının yönü yukarı döndü!
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan ve ardından düşüşe geçen altının yatırımcısı 21 Aralık sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 21Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum ne
Güncel altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip edenler özellikle altın gram alış satış fiyatlarını sorguluyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İşte 21 Aralık altın alış satış fiyatları... Altının ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren altın endeksi kaç TL oldu?
Gram altın fiyatı ne kadar?
467,44
469,47
Çeyrek altın kaç TL?
748,87
765,46
Yarım altın fiyatı
1.493,57
1.531,31
Cumhuriyet altını
2.996,56
3.053,32