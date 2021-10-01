Altın fiyatlarında yükseliş!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,20 artışla 499,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 810,00 lira, Cumhuriyet altını 3.315,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 499,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: