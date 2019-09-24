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Altın fiyatlarında son durum...

Haftaya aşağı yönlü trendle başlayan altın fiyatları yeni güne yani 24 Eylül Salı gününe yatay seyirle başladı.

24 Eylül 2019 Salı 09:32
Altın fiyatlarında son durum...

Geçtiğimiz günü 280 liranın altından tamamlayan gram altın, 24 Eylül yani bugün saat 08.00 itibariyle 279 lira seviyelerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Fiyatlardaki dalgalı seyrin etkisini gösterdiği birimler arasında yer alan çeyrek altın fiyatları saat 08.00 itibariyle bigpara.com’da yer alan bilgilere göre 458 lira seviyelerinden işlem görüyor. Sitede verilen rakamsal bilgilere çeyrek altın 448 lira alış fiyatı, 458 lira ise satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:32
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