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Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, 232 lira seviyelerinden başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira ile satılırken, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan alıcı buluyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 231,5 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.203,5 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya bütçesine yönelik eleştirilerin artmasının yatırımcıları İtalya tahvillerinden uzaklaştırdığını ve güvenilir liman olarak altını tercih etmelerine neden olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden Memiş,"Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir." dedi.

Memiş, ons altında yükselişlerin devam etmesi için 1.207 doların kritik direnç seviyesi olduğunu belirterek, 1.187 doların ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.

Yurt içi piyasalarda dolar kuru ile altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerin, gram altının toparlanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 227-237 lira aralığını takip edeceklerini söyledi.

Çeyrek altın ne kadar?

Kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatı alışta 372 lira  satışta ise 380 lira.

Altının gramı ne kadar?

Gram altın fiyatı 3 Ekim 2018 itibariyle 231 liradan alış yapılırken 232 liradan satış yapılıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
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