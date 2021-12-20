Altın fiyatlarında sert hareket

Cuma günü dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,1 üzerinde 953,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 1.008 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.799 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 17,4080 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kasım ayı öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.