Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlilik!

Ons altın fiyatları ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından 1834 ile yaklaşık son 1 ayın en yüksek seviyesine yönelirken, gram altın fiyatları ise gün içi en düşük 481 lirayı görmesinin ardından yönünü yukarı çevirerek 490 lirayı test etti.

Gram altın fiyatları, 2 Haziran tarihinde 538 lirayı görmüş ardından ayın ortasından sonra 500 liranın altına sarkmıştı. 9 Ağustos tarihinde sert düşüş kaydeden altın fiyatları 470-460 lira bandına kadar geri çekilmesinin ardından tepki alımlarıyla yükselmişti.

Gram altın son 3 ay dikkate alındığından yüzde 8'in üzerinde gerileme kaydederek yatırımcısını üzdü. Gram altın 3 Haziran tarihinde 528 lirayı test etmişti. Bir önceki günde ise 538 lirayı görerek tarihi zirvesine yakın seyretti.

Ons altın Fed'in açıklamalarıyla yön buldu

Fed ilk kez Haziran toplantısında Şahin bir tutum sergiledi ve varlık alımları konusunda iletişimde olacağız mesajı verdi. Bu açıklamaya ilk tepkiyi gram altın fiyatları için kritik olan ons verdi. Altında hızlı bir geri çekilme görüldü. Fed sonra yine güvercin görünerek piyasaları destekledi durumu toparladı.

Hem hisse senedi piyasaları hem de tahvil faizleri konusunda fikir vermesi açısından piyasaların adeta bir ölçüm göstergesi olan altın ons fiyatı için önemli teknik destek seviyeleri şöyle:

Yükselişlerin hız kazanabilmesi için önce 1900 dolar psikolojik direnci, ardından 1960 dolar düzeyinin geçilmesi önemli. Bu seviyelerde sonra ons altın, artık yeni tarihi zirvelerini test etme imkanı bulabilir. Analistler tarafından alt tarafta ise özellikle 1680-1650 dolar bandının aşağı yönlü kırılması durumunda yeni dip arayışı başlayabileceği ifade edildi. 1700-1900 dolar arasında ise altının ons fiyatı yine yön arayan sıkışık seyrini sürdürebileceği bildirildi.

Altın için gündem olacak 2 konu

Altın fiyatları için Eylül ayında gündem olacak 2 konu olarak yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkarken, küresel piyasalarda ise Fed'in FMOC toplantısı olacak.

Kavcıoğlu'ndan kararlılık mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu her fırsatta yaptığı açıklamada, enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında karar verileceğini bildirirken, TCMB'nin 23 Eylül'de gerçekleşecek toplantısı altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatları için öne çıkacak.

Küresel piyasalarda gündem Fed olacak

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 235 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 720 bin düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Açıklanan bu rakam Fed'in Eylül toplantısında ekonomiyi destekleyen para politikasının süreceği beklentisini artırdı. ABD'de yüzde 5 civarında 13 yılın zirvesinde seyreden enflasyon dolayısıyla, enflasyondan korunma aracı olarak altın öne çıkıyor. Nitekim altın fiyatları 1800 dolar psikolojik bandının üzerinde konumlandı.

Fed toplantı takvime göre bu ayki kritik toplantı 27-28 Temmuz'da yapılacak. Salı günü başlayacak toplantının çarşamba günü saat 21.00'de sona ermesi ve başkan Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Sabah