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Ekonomi Altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar sürüyor! İşte son rakam
Ekonomi

Altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar sürüyor! İşte son rakam

Altın fiyatları son dönemde grafiğindeki aşağı yönlü hareketlilikle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 09:22:00 -
Altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar sürüyor! İşte son rakam

Yakın dönemde fiyatlardaki düşüş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "25 Ağustos gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,73

SATIŞ(TL) 485,79

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 803,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.581,00

SATIŞ(TL) 1.606,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.143,00

SATIŞ(TL) 3.199,00

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