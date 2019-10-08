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Altın fiyatları son durum 8 Ekim çeyrek altın, gram altın, yarım altın

Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ekim Salı altın fiyatları ne kadar? Sorusu altına yatırım yapan ya da parasını altına çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonu üzerinden ekonomiyi tehdit etmesi sonrası başta dolar, euro olmak üzere altın fiyatları merak ediliyordu. Döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum ne? 8 Ekim çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları canlı takip et.

08 Ekim 2019 Salı 09:55
Altın fiyatları son durum 8 Ekim çeyrek altın, gram altın, yarım altın

Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ekim Salı altın fiyatları ne kadar? Sorusu altına yatırım yapan ya da parasını altına çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonu üzerinden ekonomiyi tehdit etmesi sonrası başta dolar, euro olmak üzere altın fiyatları merak ediliyordu. Döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum ne? 8 Ekim çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları canlı takip et.

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Ekim Salı altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 279,90 TL

SATIŞ: 279,94 TL

Çeyrek altın ne kadar?

ALIŞ: 445,21 TL

SATIŞ: 455,30 TL

Yarım altın ne kadar?

ALIŞ: 887,63 TL

SATIŞ: 910,59 TL

Tam altın ne kadar?

ALIŞ: 1.780,83 TL

SATIŞ: 1.815,61 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

ALIŞ: 1.839,00 TL

SATIŞ: 1.867,00 TL

Dolar bugün ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" dedi. Bu sözler sonrasında yükselişe geçen dolar/TL hızla 5,80'i geçti ve bu sabahki işlemlerde 5,84'ün üzerine çıktı. Dört ayın zirvesini gören kur şu dakikalarda 5,84 seviyelerinde seyrediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:55
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