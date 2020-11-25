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Ekonomi Altın fiyatları ne olur? 4 yıllık tahminlerini açıkladılar
Ekonomi

Altın fiyatları ne olur? 4 yıllık tahminlerini açıkladılar

2021'de altın fiyatları ne olur? sorusunun cevabı merak ediliyor. Avustralya merkezli yatırım kuruluşu Westpac, 4 yıllık altın tahminini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:30:00 - 2020-11-25 20:32:33
Altın fiyatları ne olur? 4 yıllık tahminlerini açıkladılar

Avustralyalı yatırım bankası Westpac ons altında düşüş öngördüğünü bildirdi.

Westpac tarafından hazırlanan raporda, ons altında görünümün daha iyi ekonomik veriler ve aşı haberleri ile artan risk iştahından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Değerlendirmede ons altının 2021'in sonunda ortalama 1760 dolar düzeyinin gerisinde kalacağı öngörüldü. 2022 sonunda ise fiyat 1633 dolar tahmin edildi. Westpac, altın fiyatının 2023 ortasından itibaren yeniden değer kazanarak 2024 Eylül ayında 1848 dolara çıkacağını tahmin etti.

Bir ara ons altın fiyatının 3000 dolara kadar çıkabileceğini öngören kuruluş, yeni tahminlerinde ise çok daha ihtiyatlı bir tutum takınıyor.

Kuruluş, enflasyon beklentilerinin faizlerden daha hızlı artmaya başladığı görülene kadar altında rallinin beklemede kalabileceğini ifade etti. BOFA, ons altın ortalama fiyat tahminini bu yıl için 1775 dolar, gelecek sene için 2063 dolar açıkladı.

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