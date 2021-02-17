Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 17 Şubat 2021
Altın fiyatları bugün de merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar son dönemde yatırdıkları paraları kaybetmeye devam ederken altının ne kadar düşeceği de yine araştırılan konular arasında. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç para 17 Şubat 2021 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları ne oldu? Gram altın alış fiyatı 649,68 lira, gram altın satış fiyatı 664,00 lira dolaylarında işlem görürken gram altın alış fiyatı 405,72 lira, gram altın satış fiyatı 408,15 lira dolayında işlem görmekte.
Altın fiyatları ne kadar? sorusu 17 Şubat Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 408,15 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.647,90 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Şubat 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
405,72
408,15
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
406,05
406,12
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.792,99
1.793,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
649,68
664,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.598,71
2.647,90
YARIM ALTIN FİYATI
1.295,30
1.328,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.598,71
2.647,90
ATA ALTIN FİYATI
2.673,46
2.743,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
222,16
268,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
367,18
395,38
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,18
6,19
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
27,34
27,37