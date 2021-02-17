Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 17 Şubat 2021

Altın fiyatları bugün de merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar son dönemde yatırdıkları paraları kaybetmeye devam ederken altının ne kadar düşeceği de yine araştırılan konular arasında. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç para 17 Şubat 2021 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları ne oldu? Gram altın alış fiyatı 649,68 lira, gram altın satış fiyatı 664,00 lira dolaylarında işlem görürken gram altın alış fiyatı 405,72 lira, gram altın satış fiyatı 408,15 lira dolayında işlem görmekte.