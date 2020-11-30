Altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım altın fiyatları son dakika gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
30 Kasım altın fiyatları merak ediliyor. Son iki haftadır yatırımcısını üzen altın fiyatları bir hayli düştü. ABD seçimleri sonrası rekor yükselişe geçen altın fiyatları, Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası düşmeye başladı. son haftalarda 450 TL seviyelerinde inip çıkan gram altın fiyatı merak edilirken, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları da araştırılıyor. Peki 30 Kasım altın fiyatları son durum ne?
Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? sorunun cevabı. 30 Kasım Pazartesi haftanın ilk iş gününde altın fiyatları an be an vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Piyasalarda altın fiyatları düşmeye devam ederken gram altının fiyatı 450,66 liradan, çeyrek altın ise 731,56 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Gram altın alış 448,01
Gram altın satış 450,66
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış 715,72
Çeyrek altın satış 731,56
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış 1.426,05
Yarım altın satış 1.462,12
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını alış 2.861,05
Cumhuriyet altını satış 2.915,30
22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik alış 405,49
22 ayar bilezik satış 421,18