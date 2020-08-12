Altın fiyatları kaça düşer?
Altın fiyatları kaça düşer? Altın fiyatlarının 500 liraya dayandığı dönemleri hızlıca geride bırakıyoruz. Beklenmedik bir anda altın düşüşe geçti. Peki ama altın fiyatlarındaki gerileme ne durumda? Altın ne kadar düştü ve düşmeye devam edecek? Altın yükselir mi? İşte merak edilen son dakika altın haberleri...
Ani bir yükselişle 490 seviyesine çıkan gram altının bugünkü fiyatı 436 lira oldu. Altın fiyatlarının bu süreç içerisinde biraz daha düşmesi bekleniyor. Piyasaların durağanlaşması ve altının ons fiyatına göre bir seviye belirleyecektir.
GRAM ALTIN
- Alış fiyatı: 436,36
- Satış fiyatı: 436,48
22 AYAR BİLEZİK
- Alış fiyatı: 396,00
- Satış fiyatı: 406,00
CUMHURİYET ALTINI
- Alış fiyatı: 2.823,50
- Satış fiyatı: 2.884,30
YARIM ALTIN
- Alış fiyatı: 1.411,40
- Satış fiyatı: 1.452,80
ÇEYREK ALTIN
- Alış fiyatı: 708,00
- Satış fiyatı: 726,50
REŞAT ALTIN
- Alış fiyatı: 2.855,97
- Satış fiyatı: 2.917,25
22 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 394,27
- Satış fiyatı: 409,51
18 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 198,84
- Satış fiyatı: 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 243,97
- Satış fiyatı: 283,18
Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için aşağıdaki habere tıklayınız.