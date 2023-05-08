Altın fiyatları için tek veri kaldı: Altını, doları olanların gözleri 10 Mayıs'ta! Hareketlilik, bu hafta altın ve dolar kazandırdı

Dünya Altın Konseyi’nden alınan bilgilere göre Türkiye'nin külçe ve sikke formundaki altın yatırımı ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdı. Aynı dönemde küresel talep 302 ton olarak gerçekleşti. Hem TCMB hem de vatandaş altına yüksek talep gösterdi. Yurt dışında ise ons, ABD ekonomisinden gelen verilere göre fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasaların gözleri ABD’de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

tv100'de yazan Memiş, seçimler sonuçlanana dek piyasalarda volatilitenin yüksek olacağını belirterek Memiş, kaçınılması gereken borsa işlemlerini "Bunları yapmayın" diyerek sıraladı.

İşte İslam Memiş'in "Seçim haftasına dikkat" başlıklı yazısı:

Seçim öncesi para piyasalarında volatilitenin yüksek olması kaçınılmaz.

Bu hafta seçim fiyatlaması içinde olacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piyasa kurları bağımsız bir şekilde sağlıksız işlem gerçekleştirir.

Yurt içi piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok.

Yurt dışında ABD enflasyon verisini takip edeceğiz.

Faiz kararlarının öne çıktığı geride kalan haftanın ardından, piyasaları gelecek hafta daha veri odaklı bir ekonomi gündemi bekliyor.

Yurt içinde hazine ihaleleri, sanayi üretimi, ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri ve perakende satış verileri takip edilecek.

Yurt dışında ABD tüketici ve üretici enflasyonu ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öne çıkıyor.

Ayrıca Almanya sanayi üretimi, Çin tüketici ve üretici fiyatları, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi, nihai tüketici fiyatları, İngiltere ticaret, aylık ve dönemsel GSYH, sanayi üretimi verileri de takvimde yer alıyor.

Bu hafta kredili veya kaldıraçlı işlemle al-sat yapmayın.

Bu hafta açığa alım-satım yapmayın.

Stresli bir hafta olacağından para piyasalarından bir şey beklememek gerek.

Makas aralıkları yine konuşulur.

ALTIN FİYALARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.267 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,55 gerileyerek 1.265 liradan tamamladı. Çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise cuma günü 2.017 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,25 üzerinde 2.022 dolardan alıcı buluyor.

RESESYON ENDİŞELERİ TÖRPÜLENDİ

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini törpülediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. Altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

FED faizleri ve istihdam verilerinden sonra sarı metalde fiyatları belirleyecek olan en önemli göstergelerden biri ABD TÜFE verileri. Fed 25 baz puanlık artışa giderken istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelmesi ons altının 2 bin dolar psikolojik seviyesinin altına gerilemesine neden oldu. 10 Mayıs günü ABD enflasyon verileri yayımlanacak. ABD'de Nisan ayında yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 8.3 oldu. Mart’ta 8.3 olarak kayıtlara geçmişti. Çekirdek enflasyonda beklenen düşüşüsün olmaması nedeniyle FED yeniden faiz artışlarına gitti.

TÜFE ALTINDA HAREKETLİLİK YARATABİLİR

İntegral Yatırım altın için yayımladığı bülteninde şu ifadelerle genel görünümü değerlendirdi: ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 253 bin yükselişle ile 181 binlik beklentinin üzerinde arttı. Verilere göre, Nisan ayında ABD’de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti bu artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlarda yüzde 4,4’lük artış kaydedildi. Tgrt'ye göre: Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 3,4’e geriledi. Ekonominin canlı kaldığını gösteren veriler ardından altın 1999 seviyesine doğru geri çekildi. Bu sabah analizin yazıldığı sırada 2021 seviyesinden işlemden geçiyor. Bu hafta ABD TÜFE verisinin beklentilerden sapmasına bağlı olarak altın fiyatları üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatları 2000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Teknik anlamda gücünü koruyor. Risk iştahının devamı halinde 2050 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın teknik göstergeler negatife döndüğü takdirde 2000 seviyesi fiyatlamalarının altında oluşabilecek geri çekilmelerde 1990 ve 1980 seviyeleri alım fırsatı oluşturabilir.

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8 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.269,82

Gram altın satış: 1.270,02

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.251,00

Çeyrek altın satış: 2.294,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.545,00

Yarım altın satış: 4.616,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.225,00

Cumhuriyet altını satış: 9.364,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00