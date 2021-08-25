Altın fiyatları için 2 kritik tarih! Uzmanlar değerlendirdi

Piyasaların günlerdir beklediği kritik Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu yarın başlıyor. Toplantıda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Türkiye saati ile 17.00’de gerçekleştireceği toplantı önemli olacak. Başkan Powell’ın konuşmasında varlık azaltımının ne zaman yapılacağı ile ilgili mesajlar aranacak. Piyasalar Powell’ın yapacağı bu konuşmada aradığını bulamazsa bu defa 21-22 Eylül tarihinde yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komisyonu (FOMC) toplantısında tapering (varlık alımının azaltılması) ile ilgili ipuçları arayacak.

Uzmanların genel olarak beklentisi, piyasaların istediği mesajı Jackson Hole toplantısında değil de 21-22 Eylül’de yapılacak olan Fed toplantısında alacağı yönünde… Diğer taraftan da, Yeni Tip Coronavirüs’ün (Covid-19) delta varyantının yayılımıyla ilgili gelişmeler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Piyasaların Fed Başkanı Powell’in Jackson Hole toplantısında herhangi bir sinyal vermemesi altın fiyatlarında yükseliş hareketini desteklemesi beklenirken, varlık alımlarında kesinti kararının yakın olduğunu mesajı verilirse piyasa etkisinin sınırlı negatif olması bekleniyor.

Ons altın dalgalı

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 488 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 485 lira seviyeden başladı. Gram altın fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,99 lira seviyesini, en düşük ise 482,12 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12.11 itibarıyla yüzde 0.51 oranında düşüşle 484,03 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 260 liradan işlem görüyor.

ABD Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki konuşmasına kadar olan süreçte ons altında dalgalı bir seyir beklenirken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1803 dolar seviyesini; en düşük ise 1791 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 1794 dolardan işlem gördü.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer Jackson Hole toplantısı ile ilgili beklentilerini ve altın fiyatları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Altının tepkisi sınırlı olacak

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü:

Haftanın ilk yarısı piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanının cuma günü güvercin mesajlar vereceği beklentisi ile pozitif bir seyre sahne oldu. Ons altın da bundan yararlandı ve dün 1810 dolara kadar yükseldi.

Yeni gün ise, limitli kayıplarla 1794 dolar seviyesinde başladı. Buna neden olan ABD tahvil faizlerinin borsa endekslerinde ve emtia cephesinde gördüğümüz iyimserliği teyit etmeyişi. Hafta özelinde ABD faizlerinde yön ılımlı da olsa yukarı ve bu hem altını frenliyor hem de haklı olarak Fed konusunda bu ölçüde iyimser olmak ne kadar doğru tartışmasına neden oluyor.Açıkçası ben Powell'ın ölçülü şahin olması ihtimalini daha yüksek buluyor, bunun varlık piyasalarında altın dahil sınırlı bir medcezire neden olabileceğini düşünüyorum. Altın kalıcı bir yükseliş için Fed tapering (varlık alımlarının azaltılması) fiyatlamasının geride kalmasını gereksiniyor.

Beklenen mesaj FED toplantısında gelebilir

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti:

Piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) tapering (varlık alımının azaltılması) görünümüne daha fazla açıklık getirmesi beklenen yıllık Jackson Hole sempozyumuna hazırlanırken; altın yatırımcısı da bu kapsamda Fed’in verebileceği politika sinyallerini değerlendirme aşamasındadır. Bu kapsamda, parasal teşvikin nihai olarak azaltılmasına yönelik beklentilere ilişkin herhangi bir ipucu için Başkan Jerome Powell'ın cuma günkü konuşması izlenecektir. Genel beklentiler, ya Jackson Hole’da ya da FOMC’nin 3 aylık tahminlerinin de güncelleneceği Fed'in 21-22 Eylül'deki toplantısında tapering sinyalinin gelebileceği yönünde.

Piyasa her ne kadar Jackson Hole’a önem atfetmiş olsa da, görüşler halen farklılık noktasında. Bu toplantılar normalde her ne kadar akademik ve teorik içerikli bir sempozyum kapsamında olsa da; 2013 Bernanke miladından sonra politika sinyalleri de aranır oldu. Powell ortada ve dengede; ancak enflasyon bir gerçek olarak kısa vadede finansal dengeleri rahatsız etmeyi sürdürüyor ve ekonominin toparlanma momentumunda bu kadar fazla likiditeye gerek olmadığı, çekilecek eksesif likiditeden sonraki QE (parasal gevşeme) tabanının da yeterince destekleyici olduğu görüşü ağırlıklanıyor. Tapering açıklamasının şekil olarak Jackson Hole’den ziyade FOMC'de gelmesi daha uygun gibi... Aslında altın fiyatlarında varyete yüksek de olabilir. Bir defa kur etkisi, buradaki değişimleri takip etmek lazım. Ons için ise, hem Covid’den kaynaklı global yavaşlama endişeleri, hem de Fed tapering etkileri.. Muhtemelen trend oluşturmakta zorlanacak, konsolidasyon veya yüksek sapmalı gündelik hareketler olabilir.

Yükselişin sürmesi için 1830 dolar seviyesi kritik

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü:

Küresel piyasalar yarın başlayacak olan Jackson Hole Sempozyum’una odaklandı. Toplantı öncesi ons altın 1800 seviyesinin hemen altında baskılı bir seyir izliyor. Cuma günü Jackson Hole’da konuşacak Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının dengeli olmaya devam etmesini bekliyorum.

Daha önceki açıklamalarında enflasyon dinamiklerinin geçici olduğu ve tam istihdam piyasasından uzak olduklarına yönelik söylemlerini radikal bir şekilde değiştirecek yeni bir dinamik olmadı. Dolayısıyla söylem değişikliği gelmeyebilir. Böyle bir durumda küresel piyasalar güvercin açıklamaları ons altında 1830 direnç seviyesine doğru yukarı yönde tepkiyle karşılayabilir.

Bu senaryoyu biraz daha şahinleştirecek en önemli etken, son dönemde varlık alım programının azaltılması yönünde görüş bildiren Fed Eyalet Başkanlarının görüşleri olur. Bu görüşler ışığında, varlık alım programının azaltımının başladığına yönelik gelebilecek bir söylem piyasalar tarafından daha şahin algılanabilir ve bu durum ons altının 1760 desteğine doğru gerilemesine zemin hazırlayabilir.

Toplantıya kadar olan süreçte ons altının 1830 direnç seviyesine doğru ataklar yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak yükseliş performansının sürmesi açısından teknik olarak 1830 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu durumun karşılanması halinde 1900 seviyesine doğru güç kazanma potansiyeli aratacaktır.

Çok önemli açıklamalar... 'Bu yıl sonunda bitecek'

Jackson Hole Toplantısından bir beklenti oluşması halinde küresel piyasalar Eylül ayındaki Fed toplantısına odaklanacak ve bu da ons altın için yeni bir bekleyiş anlamına gelecek. Normal şartlarda Delta varyantı endişelerinin artması ve büyümenin beklenti altında kalması ons altının güvenli liman talebini çalıştıran iki önemli senaryo. Ancak piyasa Fed’in ne zaman sıkılaşacağına odaklanmış durumda. Dolayısıyla büyüme, enflasyon ve tarım dışı gibi veriler ABD 10 yıllık ve dolar endeksi üzerinde reaksiyon yaratacağı gibi altın fiyatlarını da etkileyecektir. Gram altın yatırımcısı için ise 470 seviyesine doğru oluşabilecek bir geri çekilme iyi bir alım fırsatı sunabilir. 520 – 530 seviyeleri kar realizasyonları için uygun yerler gibi görünmekte. (Hürriyet)