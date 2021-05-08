Altın fiyatları hakkında son açıklama! “Gördüğümüz şey hayal kırıklığı”

Altın fiyatları düşecek mi, sorusu altın yatırımcısı tarafından sürekli merak edilen bir konu haline geldi. Altın fiyat tahminleri de son aylarda önemli gündem malzemelerinden biri oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merak edilirken, ekonomistlerden de konuya dair yorumlar geliyor. Altın fiyatlarına dair dünyaca ünlü 3 analist son tahminlerini açıkladı.

Altın, fiyatların 1.800 doları aşması ve ONS başına 1.850 dolara çıkması nedeniyle yılın başından bu yana en büyük haftalık kazancını açıklamak istiyor. Analistler, enflasyon korkularını ve ABD dolarının zayıflayacağını öne sürdükleri için önümüzdeki hafta 1.900 doları bile ekarte etmiyorlar.

Altın Cuma günü haftada 70 dolardan fazla yükseldi ve ONS başına 1.840 doların üzerinde işlem gördü. Bu güçlü hareket, altında 1.800 dolar seviyesinin altında iki aydan fazla konsolidasyonun ardından geliyor. ABD’nin beklenenden çok daha zayıf istihdam verisi yayınlamasıyla birlikte son yükseliş geldi.

Bart Melek: Gördüğümüz şey hayal kırıklığı

ABD'de Nisan ayında 266.000 istihdam sağlandı. Pazarlar ise bu sayının 1 milyon olmasını bekliyordu. Mart rakamları 916.000’den 770.000’e revize edildiğinde hayal kırıklığı ikiye katlandı. TD Securities Küresel Strateji Başkanı Bart Melek, piyasaları yorumladı ve şunları söyledi:

"Gördüğümüz şey, çok önemli bir hayal kırıklığı. Ekonomi toparlanmaya çalışıyor, ancak en azından istihdam tarafında, toparlanmanın hızı insanların umduğu kadar güçlü olmayabilir gibi görünüyor."

Bart Melek, altın piyasasında önümüzdeki hafta bazı pozisyonlarda yeniden ayarlama yapılmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Bart Melek konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

"200 günlük hareketli ortalama olan 1.851 dolara oldukça yaklaştık. Bunu denemeye çalışacağız. Sanırım oraya daha geç değil daha erken varacağız ve bu yarışlara gideceğimiz anlamına gelebilir. Önceden düşünmüştüm."

"1900 doları görebiliriz"

RJO Futures üst düzey emtia komisyoncusu Bob Haberkorn ise, zorluğun işverenleri ücretleri yükseltmeye zorlayan insanları işe almak gibi göründüğünü söyledi. Bob Haberkorn şu yorumlarda bulundu:

"Ücretler yükseldi, çünkü işverenler insanları işe almakta zorlanıyor. Örneğin Florida’da Mayıs, insanların işsizlik yardımı almak için iş aradıklarını kanıtlamak zorunda olmadıkları son ay olabilir. Çok sayıda mevcut pozisyon ve işverenler daha yüksek ücretler ödemeye hazır."

Para politikası beklentileri söz konusu olduğunda bunun önemli etkileri vardır. Bart Melek, “Bu, FED’in maksimum istihdama ulaşana kadar kolay para politikasını sürdüreceği sözlerine sadık kalacağı anlamına geliyor. ABD’nin bir süre işsizlik sorunu yaşayacağı görülüyor.” dedi.

Bu verilere cevaben, reel faizler aşağı yönlü hareket etti, ABD doları geriledi ve altın fayda sağladı. Yükselen enflasyon beklentileri de bu hafta altının yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Bob Haberkorn, “Tüm emtia kompleksiyle ticaret yapıyoruz ve altın ve gümüş, sektörün geri kalanına kıyasla son birkaç ayda pek hareket etmedi. Şimdi, pazarlık avcılığı yaklaşırken patlamaya başlıyoruz. Altın için bir sonraki kritik seviye, 200 günlük hareketli ortalama olan 1.851 doları geçmektir."

Bob Haberkorn, altının tüm emtia kompleksine göre bu seviyelerde hala ucuz olduğunu da sözlerine ekledi. Haberkorn, “1.800 doların üzerinde ikna edici bir şekilde paramparça etmemiz gerçeği, altın için boğa gibi görünüyor. Yatırımcılar, vadeli işlemlerle veya başka yollarla altın ve gümüşe yatırım yapmak istiyor.” dedi.

Bob Haberkorn, “1.850 doların üzerinde bir hamle yapabilirsek, 1.900 dolara ulaşabilir ve orayı kırabiliriz. Metalleri short’lamak gerçekten zor, çünkü bunlar emtia grubunun geri kalanları.” dedi.

"Bir sonraki yıl..."

Altın’ın yıl içinde değişmeden yükseldiğini gören Walsh Trading Eş Direktörü Sean Lusk, Nisan istihdam rakamlarının ekonominin geleceği ile ilgili cevaplardan daha fazla soru ortaya çıkardığını söyledi. Sean Lusk konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

"Bu, dolar ve tahvil getirileri için aşağı yönlü ve metaller için uygun. Bir sonraki yılda 1.895 dolara gidebiliriz."