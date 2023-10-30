Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 793 bin lira, en yüksek 1 milyon 848 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1 milyon 845 bin liradan tamamladı. Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada da fiyatları yeniden şekillendiriyor. Aynı şekilde döviz kuru bağlantılı olarak altının iç piyasadaki durumu değişim gösterebiliyor. Peki, ons altının bin 999 dolar olduğu haftanın ilk gününde altın piyasasında son fiyatlar neler?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 644 bin 53,61 lira, işlem miktarı ise 2.647,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 82 milyon 433 bin 156,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, AG Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın fiyatları 30 Ekim Pazar yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybına rağmen gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki değerini muhafaza ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

1.814,42

1.814,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.005,82

2.006,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.903,07

2.967,01

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

11.612,28

11.831,73

YARIM ALTIN FİYATI

5.788,00

5.934,01

ZİYNET ALTINI FİYATI

11.612,28

11.831,73

ATA ALTIN FİYATI

12.208,81

12.513,04

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.019,80

1.216,33

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.671,43

1.775,17