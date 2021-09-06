Altın fiyatları düşüşte! İşte son rakamlar
Haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün hareketli eğilimini koruyor.
Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 488 TL'den işlem görürken çeyrek ise 806 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "6 Eylül bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor.
Gram altın ne kadar?
ALIŞ(TL) 488,03
SATIŞ(TL) 488,10
Çeyrek altın kaç TL?
ALIŞ(TL) 793,00
SATIŞ(TL) 806,00
Yarım altın fiyatı
ALIŞ(TL) 1.585,00
SATIŞ(TL) 1.611,00
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ(TL) 3.156,00
SATIŞ(TL) 3.211,00