Altın fiyatları düşüşe geçti! İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi: Elinde altın ve gümüş olanlar bunu yapsın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kimi zaman konusunun dışına çıkarak takipçilerine yanıt da veriyor.

En çok gram altın, Borsa İstanbul ve doların durumu soruluyor. Ancak bu kez bir takipçisi sadece yatırımcıları değil 85 milyon Türk vatandaşını da ilgilendiren bir soru sordu.

"Otomobilimi ve evimi satıp yenisini almalı mıyım?" Memiş'in cevabı acı oldu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş otomobilini ya da evini satıp üst modelini ya da yenisini almak isteyenlere Twitter'dan seslendi.

"Tabii ki ben de isterim, elinizdeki parayla aracınızın modelini yükseltmeyi, yeni bir eve geçmenizi. Ancak durum öyle değil" diyen İslam Memiş şunları yazdı:

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"Süreç, mantıklı hareket etme süreci. Elindeki nakitle farklı bir yatırım yapabilmek önemli bu süreçte. Mesela nakitte beklemek (altın veya gümüş), toprak almak, 1+1 konut almak vs. Satmak değil, bir tane daha alabilmek veya almak için hedef kurmak"