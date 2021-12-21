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Ekonomi Altın fiyatları düşmeye devam ediyor!
Ekonomi

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor!

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dolar ve avro fiyatları düştü. Fiyat düşüşlerine altın da eklendi. Dün 1020 TL seviyelerinden 780 seviyelerine kadar geriledi. İşte altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-12-21 08:31:00 -
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döviz planını açıklamasının ardından gün içinde yüzde 10 değer kaybeden Türk Lirası, akşam saatlerinde toparlandı. Dolar / TL 18.40’dan 13 liranın altına geriledi. Böylece Türk Lirası akşam saatlerinde yüzde 30’dan fazla değer kazanmış oldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döviz planını açıklamasının ardından gün içinde yüzde 10 değer kaybeden Türk Lirası, akşam saatlerinde toparlandı. Dolar / TL 18.40’dan 13 liranın altına geriledi. Böylece Türk Lirası akşam saatlerinde yüzde 30’dan fazla değer kazanmış oldu. Doların şu anki fiyatı ise 13.52 TL olarak kayıtlara geçti. Dolardaki düşüş sonrası altın fiyatları da düştü. 1020 TL seviyesinden işlem gören gram altın 780 seviyelerine kadar geriledi.

İşte altın fiyatları…

 

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