Altın fiyatları çakıldı! Yatırımcı şaşkın

Altın fiyatları, doların yükselmesiyle bugün neredeyse bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bazu merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele etmek için daha fazla faiz artıracağına yönelik beklentiler, değerli metalin cazibesini düşürüyor.

Spot altın bugün ons başına 1688 dolara kadar geriledi. Gram altın da güne 958 TL seviyesinde başladı. Ons altındaki düşüşün bir kısmı kurdaki artışla telafi ediliyor.

Dolar, 20 yılın en yüksek seviyesinin altında seyrederken diğer para birimlerine sahip alıcılar için dolarla fiyatlandırılan külçe daha pahalı hale geldi.

Bloomberg'in verilerine göre spot altın fiyatı geçen yıl aynı dönemde 1806 dolar düzeyindeydi.

Faiz kararları altını vuruyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl aradan sonra bugün ilk kez faiz oranlarını artıracak. Avrupalı politika yapıcılar artan tüketici enflasyonunun kontrolünü kaybetme endişesiyle büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da gelecek hafta gerçekleştirilecek politika toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon haziranda 40 yılın zirvesine yükseldi, bu da İngiltere Merkez Bankası'nın yarım puanlık faiz artırımı kararı alma ihtimalini artırdı.

Altın her ne kadar enflasyona karşı bir önlem olarak görülse de yükselen faiz oranları, faiz getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust salı günü 1,009 ton olan varlıklarının çarşamba yüzde 0,3 düşüşle 1,005 tona gerilediğini söyledi.

Geri dönüş imkanı var

Brüksel'de çarşamba bir araya gelen Avrupa Birliği diplomatları, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Söz konusu adımlar arasında Rusya'dan yapılacak altın ithalatına getirilecek yasak da var.

Haziranda yüzde 5,4 değer kaydeben altının kayıplar devam ederse temmuzda da yüzde 6'nın üstünde bir düşüş yaşamasının muhtemel olabileceği düşünülüyor.

Daily Forex'e göre fiyatlarda zayıf toparlanmalar görülse de düşük düzeylerden yapılacak alımlar üst yönlü hareketi tetikleyebilir. Küresel jeopolitik gerilimlerin artmasının altını yeniden güvenli bir liman haline getirebileceği de düşünülüyor.