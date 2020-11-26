Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatı
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç para, çeyrek altın fiyatı nedir? 26 Kasım 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde.
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL'den satıyor. Kronavirüs aşısına ilişkin birbiri ardına olumlu gelişmeler yaşanırken ABD’deki başkanlık seçimlerinde Trump’ın yenilgiyi kabul etmeye başlaması altının ons fiyatını baskılıyor. Gram altın 464 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını 3.029 liradan satılıyor.
22 ayar bilezik fiyatı
ALIŞ: 421,73
SATIŞ: 438,04
Ata altını fiyatı
ALIŞ: 3.110,50
SATIŞ: 3.154,00
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ: 3.094,00
SATIŞ: 3.141,00
Tam altın fiyatı
ALIŞ: 2.984,90
SATIŞ: 3.045,73
Yarım altın fiyatı
ALIŞ: 1.514,40
SATIŞ: 1.558,40
Çeyrek altın fiyatı
ALIŞ: 757,10
SATIŞ: 774,40
Gram altın fiyatı
ALIŞ: 465,32
SATIŞ: 465,42