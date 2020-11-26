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Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatı
Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç para, çeyrek altın fiyatı nedir? 26 Kasım 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 08:12:00 -
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL'den satıyor. Kronavirüs aşısına ilişkin birbiri ardına olumlu gelişmeler yaşanırken ABD’deki başkanlık seçimlerinde Trump’ın yenilgiyi kabul etmeye başlaması altının ons fiyatını baskılıyor. Gram altın 464 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını 3.029 liradan satılıyor.

22 ayar bilezik fiyatı

ALIŞ: 421,73

SATIŞ: 438,04

Ata altını fiyatı

ALIŞ: 3.110,50

SATIŞ: 3.154,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.094,00

SATIŞ: 3.141,00

Tam altın fiyatı

ALIŞ: 2.984,90

SATIŞ: 3.045,73

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.514,40

SATIŞ: 1.558,40

Çeyrek altın fiyatı

ALIŞ: 757,10

SATIŞ: 774,40

Gram altın fiyatı

ALIŞ: 465,32

SATIŞ: 465,42

 

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