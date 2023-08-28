Altın fiyatlamasında artık patron Batı değil!

Doğu, ağırlıklı olarak 2022 sonlarında ve 2023’ün ilk aylarında altın fiyatlarını yükselterek, Batı’nın uzun süredir devam eden fiyatlandırma gücünü kırdı.

2004’te New York’ta eski Morgan Stanley analisti David Jackson tarafından kurulan ve o günden bu yana küresel finans piyasalarıyla ilgili haber ve analizleriyle dikkat çeken Seeking Alpha haber sitesi geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir altın analizi yayımladı. Analize göre Batı altın fiyatı üzerindeki kontrolü kaybediyor.

Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre, Doğu, ağırlıklı olarak 2022 sonlarında ve 2023’ün ilk aylarında altın fiyatlarını yükselterek, Batı’nın uzun süredir devam eden fiyatlandırma gücünü kırdı. Altının değerini bugüne kadar Batı’nın kurumsal sermayesi, reel faiz oranlarına göre belirliyordu. Örneğin Londra gibi pazarlarda altın, reel oranlar düştüğünde satın alınıyordu. Yaklaşık 90 yıl boyunca, 2022’ye kadar, altın fiyatlarının düşüp yükselmesiyle uyumlu olarak, reel altının Batı’dan Doğu’ya ve geriye doğru hareket ettiği bir model vardı.

Batılı kurumlar, Boğa piyasalarında altının fiyatını belirliyor ve Doğu’dan alıyordu. Ayı piyasalarında Batı, Doğu’ya satış yapıyordu.

Türkiye'deki özel talebin altın fiyatı üzerinde etkisi oldu

Doğulu merkez bankaları, Türkler ve Çinlilerden gelen özel talepler, altın fiyatını yükseltti. Çinliler genellikle fiyata duyarlı olsa da, ana karaya yapılan net ithalat Kasım ve Aralık 2022 ile Şubat ve Mart 2023'te şaşırtıcı derecede güçlüydü.

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Türk lirasının değer kaybetmeye devam ettiği ve Türklerin gayrimenkule, dayanıklı tüketim mallarına ve tabii ki altına kaçtığı Ocak 2023'te Türkiye'nin net ithalatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocaktan sonra Türk Merkez Bankası ithalatı engellemeye başladı ve lirayı savunmak için resmi altın rezervlerinin 156 tonunu yurtiçinde sattı. Şüphe yok ki, ocak ayına kadar Türkiye'deki özel talebin altın fiyatı üzerinde etkisi oldu.

Altının son dönemdeki davranışının en mantıklı açıklaması, merkez bankalarının gelişmekte olan piyasalardan gizlice alım yapması ile Türkiye ve Çin'deki güçlü özel talebin birleşimidir.