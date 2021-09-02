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Ekonomi Altın fiyatında düşüş
Ekonomi

Altın fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 700 liraya indi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 17:01:00 -
Altın fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 300 lirayı, en yüksek ise 483 bin 430 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 482 bin 700 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 486 milyon 875 bin 931,54 lira, işlem miktarı ise 1,006,455 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 492 milyon 618 bin 954,73 lira oldu.

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