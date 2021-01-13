Altın fiyatı 13 Ocak, gram altın fiyatları, çeyrek altın kaç lira? 22 Ayar altın fiyatı, Cumhuriyet altın fiyatları
Altın fiyatları 2021 yılına hareketli başladı. Pandemi döneminin güvenli liman etiketine sahip altın, yeni yıla da hareketli girdi. 13 Ocak altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediyor. Koronavirüsün mutasyana uğradığına ilişkin haberler altın fiyatlarını az da olsa hareketlendirse de altın yeni yıla düşüşle başladı. Peki altın ne kadar? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gram altın 446 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını 2.924 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
446,14
446,21
ÇEYREK ALTIN
724,00
734,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 403,37
SATIŞ: 418,97
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.976,00
SATIŞ: 3.000,00
CUMHURİYET ALTINI
2.893,00
2.924,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.843,88
SATIŞ: 2.900,12
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.449,00
SATIŞ: 1.467,00