Altın fiyatı 13 Ocak, gram altın fiyatları, çeyrek altın kaç lira? 22 Ayar altın fiyatı, Cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatları 2021 yılına hareketli başladı. Pandemi döneminin güvenli liman etiketine sahip altın, yeni yıla da hareketli girdi. 13 Ocak altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediyor. Koronavirüsün mutasyana uğradığına ilişkin haberler altın fiyatlarını az da olsa hareketlendirse de altın yeni yıla düşüşle başladı. Peki altın ne kadar? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?