Altın en kritik rakamı bekliyor!

Düğün sezonu açıldı, vatandaşlar takı takmak için kuyumcuların yolunu tuttu. Bayram sonrası düşüş ivmesine giren altın, Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz sonrası dalgalanmaya başladı. Piyasalar tetikte beklerken altın da 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü altın fiyatları.

Mayıs ayını düşüşle kapatan altın Kurban Bayramı sonrasında dalgalı bir seyir izliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haziran ayı boyunca dalgalı seyrini sürdürdü.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın perşembe günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçmişti. Düğün sezonunun açılması sonrası altın fiyatları da bir anda fırladı gitti.

Altın fiyatları şimdi pusuya yattı. Bu kez 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor.

Peki altın yatırımı yapmak isteyenler için bu bir fırsat olur mu?

Gram altın dün piyasalarda 2.450,33 TL'den, çeyrek altın 4.080 TL'den, yarım altın ise 8.153 TL'den kapanış yaptı.

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Peki 1 Temmuz 2024 Cumartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

1 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.4980 TL / 32.6550 TL

Euro alış satış: 34.8980 TL / 35.1300 TL

Sterlin alış satış: 40.8830 TL / 41.3250 TL

1 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,7345 TL / 32,7887 TL

Euro alış satış: 35,1974 TL / 35,3224 TL

Sterlin alış satış: 41,4362 TL / 41,6507 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.441,30 TL / 2.441,74 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.321,66 Dolar / 2.322,10 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.982 TL / 4.053 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.987 TL / 8.098 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.926 TL / 16.147 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 39.516,08 TL / 40.432,08 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.300,38 TL / 16.716,87 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 1 TEMMUZ 2024

Gram altın alış satış : 2451.98 TL / 2499.92 TL

Çeyrek altın alış satış: 3992 TL / 4058 TL

Yarım altın alış satış: 8009 TL / 8107 TL