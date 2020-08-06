Altın durmuyor! Gram altın 480 TL'yi aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 13.30 itibarıyla 2.048 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise dolara paralel yükselen gram altın, 480,8 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 480 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, cumhuriyet altını 3.202 liradan satılıyor.

'Ons altında 2.060 dolar direnç konumunda'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.