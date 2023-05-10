Altın, dolar ve euro yükselirken Serhat Latifoğlu'ndan olay tahmin: 5 yılın yatırım aracı olacak! Mutlaka alın

Ekonomist Serhat Latifoğlu, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Serhat Latifoğlu, önümüzdeki 5-10 yılın en önemli yatırım aracını açıkladı.

Vatandaşların yatırım yaparken sepet yapması gerektiğini belirten Latifoğlu, "Akıllı yatırımcı sepet yapsın. Önümüzdeki 5-10 yılın en önemli yatırım aracı altın olacak. Bu sepette altın mutlaka olsun. KKM devam ederse KKM'ye, olmadı, dövize para yatırılabilir. Borsa ve gayrimenkul alınabilir. Ama arsa alırken çok prim yapmamış yerlere bakmak lazım. Önümüzdeki dönemde gıda krizi bizleri bekliyor. Tarım arsaları vs. önemli hale gelebilir. Şehir merkezlerine yakın olabilecek yerlere bakılabilir. Akıllı yatırımcı böyle bir çeşitlemeyle bunları yapar. Altınları bozdurup bozdurmama konusuna ise 'bozdurmayın' diyorum" dedi.