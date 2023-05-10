  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş altın için çok kötü haberi verdi: Son bir tokat vuracaklar! O tarihe dikkat

İşte batı bu! NATO'ya girer girmez yan çizdiler: " Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz "

Batı medyası seçime saatler kala 'operasyona' devam ediyor!

Tuğçe Kazaz’dan CHP’ye olay sözler Bunlar halkı beğenmiyorlar ki halka hizmet etsinler

Çeyrek altını 100 liradan satmaya başladılar! Vatandaş akın etti

Dünyanın gözü Türkiye'deki seçimde! ama bir ülke var ki nefesini tuttu bekliyor

Yıl olmuş 2023 Almanlar hala ırkçılık peşinde! Bu sefer Türk öğrencilere saldırdılar

Mehmet Şimşek'le ilgili bomba kulisi aktardı! Bugün ekranlarda görürseniz şaşırmayın

Bartın'da yurtta kalan 21 kız öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Akaryakıt deposunu dolduracak araç sahipleri dikkat! Haber az önce ABD'den geldi
Ekonomi Altın, dolar ve euro yükselirken Serhat Latifoğlu'ndan olay tahmin: 5 yılın yatırım aracı olacak! Mutlaka alın
Ekonomi

Altın, dolar ve euro yükselirken Serhat Latifoğlu'ndan olay tahmin: 5 yılın yatırım aracı olacak! Mutlaka alın

Yeniakit Publisher
2023-05-10 14:46:00 -
Altın, dolar ve euro yükselirken Serhat Latifoğlu'ndan olay tahmin: 5 yılın yatırım aracı olacak! Mutlaka alın

Altın, dolar ve euro artmaya devam ederken küçük yatırımcı parasını nereye yatıracağı konusunda kararsız davranmaya devam ediyor. Ekonomist Serhat Latifoğlu, vatandaşların paralarını nasıl kullanması gerektiğini açıkladı.

Ekonomist Serhat Latifoğlu, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Serhat Latifoğlu, önümüzdeki 5-10 yılın en önemli yatırım aracını açıkladı.

Vatandaşların yatırım yaparken sepet yapması gerektiğini belirten Latifoğlu, "Akıllı yatırımcı sepet yapsın. Önümüzdeki 5-10 yılın en önemli yatırım aracı altın olacak. Bu sepette altın mutlaka olsun. KKM devam ederse KKM'ye, olmadı, dövize para yatırılabilir. Borsa ve gayrimenkul alınabilir. Ama arsa alırken çok prim yapmamış yerlere bakmak lazım. Önümüzdeki dönemde gıda krizi bizleri bekliyor. Tarım arsaları vs. önemli hale gelebilir. Şehir merkezlerine yakın olabilecek yerlere bakılabilir. Akıllı yatırımcı böyle bir çeşitlemeyle bunları yapar. Altınları bozdurup bozdurmama konusuna ise 'bozdurmayın' diyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23