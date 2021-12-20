Altın, dolar ve euro rekor tazeledi!

Döviz kurları son haftalardaki sert yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 17,74 seviyelerinden el değiştirirken euro/TL de benzer şekilde yüzde 8'i aşan artışla 20 TL seviyesine yükseldi. (Saat 15:20 itibariyle)

Gram 1000 TL'yi aştı

Gram altın ise dolardaki yükselişle beraber 1000 TL'nin üzerini gören gram altın 1025 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için vermiş oldukları sınav sonrası Altın fiyatları beklentilerin de sona ermesiyle birlikte bir miktar yukarı çıkmış ve Ons Altın 1800 doların üzerine taşınmıştı.

Omicron'ın hızlı yayılması ve aşıların etkisiz kalabileceği beklentisi oluşurken altın fiyatları bugün yine 1800 doların üzerinde bulunuyor.

Ons altın güne 1797 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1797 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesini gördü. Saat 08:41 itibarıyla ons altın 1802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'dan yeni hamle

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Açığa satış yukarı adım

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.