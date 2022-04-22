Altın, dolar, bitcoin, borsa... Piyasalarda kritik FED bekleyişi!

Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklaması sonrası piyasalarda Fed'den bu yıl için faiz artış tahminleri yükseldi.

Swaplar Eylül ayında Fed'den dördüncü 50 baz puan faiz artırımını fiyatlıyor.

Buna göre Fed'in Mayıs, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında 50'şer baz puan artırması bekleniyor. Bu, 2000 yılından beri bir ilk olacak. Böylelikle politika faizinin üst bandı yüzde 2.50'ye çıkacak.

Söz konusu fiyatlama, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü şahin açıklamalarının ardından geldi. Powell Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının "masada" olacağını söylemişti.

Fed üyelerinden James Bullard da gerekirse 75 baz puanlık faiz artışı olabileceğini belirtmiş, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise 'birkaç 50 baz puan' faiz artışının olası olduğunu bildirmişti.