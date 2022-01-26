Altın daha avantajlı demişti! Dünyaca ünlü milyarderden kripto kararı

Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, Fed beklentilerini paylaştı. Dalio portföyünde ufak miktarda kripto para bulundurduğunu belirtti

Bloomberg Televizyonu’na konuk olan Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, ABD seçimlerine dair uyarıda bulundu, Dalio Fed konusunda da görüşlerini bildirdi.

Dalio ABD’de 2024 yılında yapılacak seçimlerin sonuçlarını hiçbir partinin kabul etmeme ihtimali olduğunu savundu.

Dalio ABD’nin ‘görece düşüşte’, Çin’in ise yükselişte olduğunu belirtti.

Dalio portföyünde ‘ufak miktarda’ kripto para varlıklarının yer aldığını ve bu konuya gereğinden fazla ilgi olduğunu söyledi. Dalio Fed hakkında da “Para politikasında vasatın altında bir performans gösterdiler. Faizlerin artışı tüm diğer varlıklarda da ayarlama olacağı anlamına gelir” yorumunu yaptı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 72 yaşındaki Dalio’nun toplam serveti 15,7 milyar dolar.

Altın ile ilgili konuşmuştu

Analist Ray Dalio geçtiğimiz günlerde altınla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu, Dalio, Btc’nin altını geçeceğini düşünmüyor. Bu yüzden de Bitcoin’nin 1 milyon dolara ulaşacağı yönündeki görüşlere katılmıyor. Amiral gemisin kriptonun altının yaklaşık yüzde 20’si değerinde olduğunu tahmin ediyor. Dalio, altının uzun zamandır evrensel geçerliliğe sahip olmasına dikkat çekiyor. Merkez bankalarının kullandığı bir değer deposu olması da önem taşıyor. Analiste göre altının izlenememesi de başka bir avantaj.