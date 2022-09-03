Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...
Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa ile Manchester City ile karşılaştı. Konuk ekip City Altın çocuk lakaplı Erling Haaland ile öne geçerken Aston Villa Bailey ile puanı kaptı.
Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa ile Manchester City ile karşılaştı. Konuk ekip City Erling Haaland ile öne geçerken Aston Villa Bailey ile puanı kaptı.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.
Haaland'ın 6. maçında attığı 10. gol
Manchester City formda golcüsü Erling Haaland'ın 50.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda Norveçli yıldızın 6.maçında attığı 10. gol oldu. Aston Villa ise 74.dakikada Leon Bailey'in attığı golle maça 1-1'lik eşitliği getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.